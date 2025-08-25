Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Petlas'tan sektöre özel çekici lastiği

Petlas'tan sektöre özel çekici lastiği

- Güncelleme:
Petlas&#039;tan sektöre özel çekici lastiği
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Petlas, Türkiye'nin ilk yerli terminal çekici lastiğini üreterek sektördeki 50. yılına güçlü bir yenilikle giriyor.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Petlas, güçlü AR-GE’siyle sektörde ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Önümüzdeki yıl kuruluşunun 50’nci yılını kutlamaya hazırlanan Petlas, sektörde ilk yerli terminal çekici lastiği üreterek önemli bir başarıya daha imzasını attı.

Bu kapsamda şirket, liman sahalarında önemli bir iş kolu olan terminal çekici grubuna yönelik 310/80R22.5 ebatlı PtxTERMINAL lastiğinin seri üretimine başladı. Statik konumda 10,4 ton taşıma kapasitesine sahip olan PtxTERMINAL, saatte 40 kilometre süratte 6,9 ton yükü rahatlıkla taşıyabiliyor.

Petlas'tan sektöre özel çekici lastiği - 1. Resim

Ürün, kamyon lastiğine göre iki kat uzun ömrü ve darbelere karşı ekstra güçlendirilmiş karkas yanak yapısı ile dikkat çekiyor.

OMODA markası Türkiye’ye geliyor
