Çinli otomobil üreticisi Wuling’in yeni SUV modeli Starlight 560, uygun fiyatıyla piyasaya iddialı bir giriş yaptı. Benzinli, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli üç farklı motor seçeneği olan model, fiyat- performans konusunda dikkat çekiyor.

HABER MERKEZİ- Wuling Starlight 560, Çin pazarında 9.000 - 14.200 USD aralığında (390 bin TL- 615 bin TL) fiyatlandırılıyor. Bu oldukça iddialı fiyat SUV segmentinde geniş kitlelerin ilgisini çekebilir. Araç 5 ve 7 kişilik oturma seçenekleriyle sunuluyor, böylece hem aileler hem de geniş iç mekân arayan kullanıcılar için cazip bir alternatif.

ÜÇ FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ

Wuling Starlight 560, güç seçenekleri açısından geniş bir yelpaze sunuyor:

İçten yanmalı (ICE) versiyon 1.5 litrelik turbo motorla geliyor ve 174 bg güç 290 Nm tork sunuyor.

6 ileri manuel veya CVT şanzıman seçenekleri mevcut.

Rekabeti yok edecek model! 1100 km menzilli, 7 koltuklu SUV 390 bin TL’ye satılıyor

Şarj edilebilir hibrit (PHEV - plug-in hibrit) versiyonda 1.5 litrelik atmosferik benzinli motor ile birlikte

elektrik motoru bulunuyor.

Benzinli motor 105 beygir ve 130 Nm, elektrik motoru ise 145 kW güç ve 230 Nm tork sunuyor.

Bu kombinasyon, saf elektrik modunda yaklaşık 125 km menzil ve toplamda 1.100 km menzil vadediyor.

Elektrikli (BEV) versiyon ise 100 kW güç sunan elektrik motoru ve 54,5 kWh - 56,7 kWh LFP batarya seçenekleriyle geliyor.

CLTC ölçüm sistemine göre 450 - 500 km arası menzil menzil sunuyor. Ayrıca hızlı şarj desteğiyle, 20 dakikada yüzde 30-80 arasında şarj yapılabiliyor.

MOTOR TİPİNE GÖRE FARKLI TASARIM

Starlight 560’nın dış tasarımı, kullanılan motor tipine göre farklılık gösteriyor.

ICE ve PHEV versiyonlar açık ızgara tasarımıyla gelirken, elektrikli BEV versiyon kapalı ön panjur ile daha aerodinamik bir görünüm sunuyor.

Bagaj hacmi 320 litreden koltukların durumuna göre 1.945 litreye kadar çıkabiliyor ve ön koltuklar tamamen yatabildiği için boydan boya yatak gibi kullanım imkanı sağlıyor.

Henüz uluslararası pazarlara yönelik resmi dağıtım planları netleşmese de, sunduğu farklı güç seçenekleri, kapsamlı donanım ve geniş iç mekanıyla dikkat çeken bir model olarak öne çıkıyor.

