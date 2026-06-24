Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasında finale kalan 7 model arasında kazanan belli oldu.

Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin (OGD) bu yıl 11’inci kez düzenlediği “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasında finalde 7 model yarıştı.



OGD üyeleri gazetecilerinden oluşan jürinin, test sürüşleri ve değerlendirmeleri sonucunda 7 finalist arasında kazanan Renault Clio oldu.

Renault Clio

7 otomobil arasında puanlama ve sıralama şöyle:

Model Fiyat (TL) Renault Clio 3360 BMW iX3 2770 Togg T10F 2550 Mercedes-Benz CLA 2490 Citroen C5 Aircross 2190 Hyundai Inster 2000 BYD Sealion 7 1390

2025 yılı Şubat ayından bu yılın Şubat ayına kadar Türkiye’de satışa çıkan yeni 33 model arasında belirlenen finalistlerin çoğunluğu elektrikli modellerdi.

BMW iX3

Yılın otomobili ödülünün yanında “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovatif Projesi”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” gibi kategorilerde de ödüller verildi.

Togg T10F





“Yılın Tasarımı” ve “Yılın Premium Otomobili” ödülleri alan BMW iX3 “Yılın İnovatif Projesi” kategorisinde de Panaromic Vision tasarımıyla ödül aldı. “Yılın Basın Lansmanı” ödülünü ise Hyundai Tech Day – İzmit etkinliği ile kazandı.

GEÇEN YIL BYD SEAL U KAZANMIŞTI

2025 yılında Çinli BYD’nin elektrikli SUV modeli BYD Seal U modeli Türkiye’de Yılın Otomobili seçilmişti. Kia EV3 sadece 20 puanla ikinci sırada kalmıştı. Finale kalan diğer modeller ise Jaecoo 7, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster olmuştu.

SON 5 YILIN KAZANANLARI

Yıl Model 2025 BYD Seal U 2024 Togg T10X 2023 Nissan X-Trail 2022 Hyundai Tucson 2021 Fiat Egea Cross

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