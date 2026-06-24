Renault Clio, BMW iX3, Togg T10F... Türkiye’de yılın otomobili belli oldu
Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasında finale kalan 7 model arasında kazanan belli oldu.
- Yarışmada finalist olarak 7 model yer aldı.
- Renault Clio'nun ardından sıralamada BMW iX3, Togg T10F, Mercedes-Benz CLA, Citroen C5 Aircross, Hyundai Inster ve BYD Sealion yer aldı.
- 2025 yılı Şubat ayından bu yılın Şubat ayına kadar Türkiye'de satışa çıkan 33 yeni model arasından belirlenen finalistlerin çoğunluğu elektrikli modellerdi.
- "Yılın Tasarımı" ve "Yılın Premium Otomobili" ödüllerini BMW iX3 aldı.
- "Yılın İnovatif Projesi" ödülünü BMW iX3, Panaromic Vision tasarımıyla kazandı.
- "Yılın Basın Lansmanı" ödülünü Hyundai Tech Day – İzmit etkinliği aldı.
Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin (OGD) bu yıl 11’inci kez düzenlediği “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasında finalde 7 model yarıştı.
OGD üyeleri gazetecilerinden oluşan jürinin, test sürüşleri ve değerlendirmeleri sonucunda 7 finalist arasında kazanan Renault Clio oldu.
7 otomobil arasında puanlama ve sıralama şöyle:
|Model
|Fiyat (TL)
|Renault Clio
|3360
|BMW iX3
|2770
|Togg T10F
|2550
|Mercedes-Benz CLA
|2490
|Citroen C5 Aircross
|2190
|Hyundai Inster
|2000
|BYD Sealion 7
|1390
2025 yılı Şubat ayından bu yılın Şubat ayına kadar Türkiye’de satışa çıkan yeni 33 model arasında belirlenen finalistlerin çoğunluğu elektrikli modellerdi.
Yılın otomobili ödülünün yanında “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovatif Projesi”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” gibi kategorilerde de ödüller verildi.
“Yılın Tasarımı” ve “Yılın Premium Otomobili” ödülleri alan BMW iX3 “Yılın İnovatif Projesi” kategorisinde de Panaromic Vision tasarımıyla ödül aldı. “Yılın Basın Lansmanı” ödülünü ise Hyundai Tech Day – İzmit etkinliği ile kazandı.
GEÇEN YIL BYD SEAL U KAZANMIŞTI
2025 yılında Çinli BYD’nin elektrikli SUV modeli BYD Seal U modeli Türkiye’de Yılın Otomobili seçilmişti. Kia EV3 sadece 20 puanla ikinci sırada kalmıştı. Finale kalan diğer modeller ise Jaecoo 7, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster olmuştu.
SON 5 YILIN KAZANANLARI
|Yıl
|Model
|2025
|BYD Seal U
|2024
|Togg T10X
|2023
|Nissan X-Trail
|2022
|Hyundai Tucson
|2021
|Fiat Egea Cross