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Spor

Trabzon'da Mohamed Salah heyecanı: İmzayı attı, reklam filmine gitti

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Trabzonspor'un dünyaca ünlü transferi Mohamed Salah, kendisini 2 yıllığına bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. 34 yaşındaki oyuncu, imzanın ardından ayağının tozuyla Trabzonspor reklam filmi çekimine katıldı.

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Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'ın katılımı ile Mohamed Salah, kendisini 2 yıllığına Trabzonsporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

Mohamed Salah, Trabzonspor'dan yıllık 17 milyon euro garanti ücret kazanacak.
Başlık ResmiMohamed Salah, Trabzonspor'dan yıllık 17 milyon euro garanti ücret kazanacak.

İLK ZİYARET MARZUBA MAHALLESİ'NE

Mısırlı futbolcu, dün akşam geldiği şehirde ayağının tozuyla ilk gezisini bugün Araklı ilçesindeki Marzuba Mahallesi'ne yaptı. Salah, burada bordo-mavili kulübün reklam filmi çekimlerine de katıldı.

Mahalledeki çocuklar, Mısırlı futbolcu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başlık ResmiMahalledeki çocuklar, Mısırlı futbolcu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trabzon ve Araklı'nın yeşil doğasına hayran kaldığını dile getiren dünya yıldızının rahat tavırları ve Trabzon'a kısa sürede uyum sağlamış hali dikkat çekti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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