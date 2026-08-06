Trabzon'da Mohamed Salah heyecanı: İmzayı attı, reklam filmine gitti
Trabzonspor'un dünyaca ünlü transferi Mohamed Salah, kendisini 2 yıllığına bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. 34 yaşındaki oyuncu, imzanın ardından ayağının tozuyla Trabzonspor reklam filmi çekimine katıldı.
Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'ın katılımı ile Mohamed Salah, kendisini 2 yıllığına Trabzonsporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.
İLK ZİYARET MARZUBA MAHALLESİ'NE
Mısırlı futbolcu, dün akşam geldiği şehirde ayağının tozuyla ilk gezisini bugün Araklı ilçesindeki Marzuba Mahallesi'ne yaptı. Salah, burada bordo-mavili kulübün reklam filmi çekimlerine de katıldı.
Trabzon ve Araklı'nın yeşil doğasına hayran kaldığını dile getiren dünya yıldızının rahat tavırları ve Trabzon'a kısa sürede uyum sağlamış hali dikkat çekti.
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