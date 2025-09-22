SWM bayi ağını genişletiyor! Kapsama alanı %85’in üstüne çıktı

ALİ ÇELİK - Eskişehir’de yerli üretim için gün sayan SWM, yeni bayilik anlaşmalarıyla kapsama alanını genişletiyor.

Bu noktada yoğun taleple karşılaştıklarını söyleyen SWM Türkiye Ticari Operasyonlar Direktörü Burak Azmanoğlu “Bugün itibarıyla 18 bayi ve 19 showroom sayısına ulaştık. SWM Türkiye’nin temsil edildiği noktalara Van, Sivas, Kocaeli (Gebze + İzmit) ve Adana illerini ekledik. Bununla birlikte otomotiv pazarının büyük bir kısmını oluşturan İstanbul ve Ankara’da da bayi sayımızı artırdık. Böylelikle Türkiye otomotiv pazarında kapsama alanımız yüzde 85 gibi önemli bir orana yükselmiş oldu” dedi.