Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > SWM bayi ağını genişletiyor! Kapsama alanı %85’in üstüne çıktı

SWM bayi ağını genişletiyor! Kapsama alanı %85’in üstüne çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
SWM bayi ağını genişletiyor! Kapsama alanı %85’in üstüne çıktı
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerli üretim için gün sayan SWM, yeni bayiliklerle Türkiye genelindeki kapsama alanını yüzde 85’e çıkardı. İstanbul, Ankara, Van ve Adana gibi illerde yayılımını artıran marka, yoğun taleple karşılaşıyor.

ALİ ÇELİK - Eskişehir’de yerli üretim için gün sayan SWM, yeni bayilik anlaşmalarıyla kapsama alanını genişletiyor.

Bu noktada yoğun taleple karşılaştıklarını söyleyen SWM Türkiye Ticari Operasyonlar Direktörü Burak Azmanoğlu “Bugün itibarıyla 18 bayi ve 19 showroom sayısına ulaştık. SWM Türkiye’nin temsil edildiği noktalara Van, Sivas, Kocaeli (Gebze + İzmit) ve Adana illerini ekledik. Bununla birlikte otomotiv pazarının büyük bir kısmını oluşturan İstanbul ve Ankara’da da bayi sayımızı artırdık. Böylelikle Türkiye otomotiv pazarında kapsama alanımız yüzde 85 gibi önemli bir orana yükselmiş oldu” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

KIZILELMA ve KAAN’ın lastiklerine yerli AR-GE
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
KIZILELMA ve KAAN’ın lastiklerine yerli AR-GE - T-OtomobilKIZILELMA ve KAAN’ın lastiklerine yerli AR-GEDüz vitesli modeller tarihe mi karışıyor? Trafik yoğunluğu tercihlere yansıdı - T-OtomobilDüz vitesli modeller tarihe mi karışıyor?Otomobil ithalatında yeni dönem! Uygulanacak düzenlemeler netleşti - T-OtomobilOtomobil ithalatında yeni dönem!Performansı ve yenilenen tasarımıyla göz dolduruyor! Hyundai i30 Türkiye'de yeniden satışta - T-OtomobilPerformansı ve tasarımıyla göz dolduruyor! Hyundai i30 yeniden satıştaTEKNOFEST'te 'akıllı tarım teknolojileri'ne yoğun ilgi - T-OtomobilTEKNOFEST'te 'akıllı tarım teknolojileri'ne yoğun ilgiBYD'den TEKNOFEST çıkarması! İleri teknolojiye sahip 3 otomobil görücüye çıktı - T-OtomobilBYD'den TEKNOFEST çıkarması!
Sonraki Haber Yükleniyor...