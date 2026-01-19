OSD Başkanı Eroldu “Pazarda satışlar artarken yerli payı geçen yıla oranla yüzde 29’a geriledi. Bugüne kadar gördüğümüz en düşük seviye karşısında sektörün kapasite kullanımı da etkileniyor” dedi.

Ali Çelik - Türkiye’nin ihracat liderliğini uzun süredir elinde tutan otomotiv sanayi, 2025 yılında 41,5 milyar dolarla tarihî bir rekora imza attı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2025 yılına ilişkin raporuna göre, 2024 yılına kıyasla %4 artış gösteren toplam üretim 1 milyon 419 bin 464 adet olarak gerçekleşirken, 2024 yılına göre %4 azalan otomobil üretimi 872 bin 538 adette kaldı. Öte yandan hafif ticari araç grubunda üretim %21’lik büyüme kaydetti.

2025 yılında bir önceki yıla oranla toplam otomotiv ihracatı adet bazında %4 artarken, otomobil ihracatı ise %8 azaldı. Bu dönemde toplam ihracat 1 milyon 57 bin 920 adet, otomobil ihracatı ise 599 bin 687 adet düzeyinde gerçekleşti.

Otomotiv basınına yönelik yıllık değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulunan OSD Başkanı Cengiz Eroldu, özellikle perakende pazarında yerli payının sektör için kritik bir değer olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’de satılan her 10 araçtan 7’si ithal!

2025 yılında yerli payıyla birlikte kapasite kullanım oranlarımızda da bir miktar düşüş kaydedildi. Genel olarak baktığımızda otomotivde olumlu rakamlar görüyoruz ancak 2025 yılını %29’luk yerli satış payıyla kapattık. Bu oran, bugüne kadar gördüğümüz en düşük seviye. Örneğin 2024 yılında yerli payı %31’di. 2025 yılının pazar dinamiklerine baktığımızda hibrit ve içten yanmalı modellerin %82 paya sahip olduğunu görüyoruz. Bu durum, pazarın büyük bölümünün hâlâ içten yanmalı ve hibrit modellerden oluştuğunu ortaya koyuyor. Teşviklerle birlikte elektrikli araçların Türkiye pazarından aldığı pay ise %18 seviyesine yükselmiş durumda.

Söz konusu %82’lik payın B ve C segmentlerinde yoğunlaştığına dikkat çeken Eroldu “Bu segmentler içinde en büyük pay SUV modellerde. 2019’da %15 olan SUV payı, 2025 yılında %62 seviyesine ulaştı. Türkiye’de özellikle hatchback segmentinden SUV modellere doğru belirgin bir kayış var. Otomobilde hem dış ticaret dengemizde hem de yerli payında önemli bir açık bulunuyor. Bunun için Türkiye’de otomotiv arzını artırmamız ve ülkemize yeni yatırımlar çekmemiz gerekiyor. Evet; üretimde %4’lük, ihracatta da %4’lük bir büyüme ve ihracatın toplam değerinde ABD doları bazında %12’lik artış var. Pazardaki %10’luk büyümeyle birlikte otomotiv sanayi olarak 2025 yılını son derece başarılı sonuçlarla kapattık. Elbette sorunlarımız da var. Ancak kapasite kullanımını iyileştirmeyi başarabilirsek, buna paralel olarak iç pazarda yerli payının da arttığını göreceğiz” dedi.

