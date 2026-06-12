BYD'nin premium markası Denza'nın merakla beklenen spor otomobili Denza Z'nin teknik özellikleri resmi belgelerde ortaya çıktı. Üç elektrik motoruyla donatılan model, 1.582 beygirlik güç ve 350 km/sa azami hızıyla dikkat çekiyor.

Yeni elektrikli süper spor modeli Denza Z geliyor

Temmuz ayında Çin’de satışa sunulacak Denza Z’de ön aksta 500 kW’lik, arka aksta toplamda 680 kW’lik güç üreten iki elektrik motoru yer alıyor. Üç elektrik motoru toplamda 1.582 beygir güç üretiyor. Bu değer, günümüzdeki birçok süper spor otomobili geride bırakacak seviyede.

Kumaş ve metal tavanlı üstü açılabilir cabrio ve roadster versiyonları olan otomobil 4,78 metre uzunluğunda, 1,99 metre genişliğinde ve 1,35 metre yüksekliğinde. Aracın aks mesafesi ise 2,78 metre.