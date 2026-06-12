Yeni elektrikli süper spor modeli Denza Z geliyor: 350 km hız, üç motor
BYD'nin premium markası Denza'nın merakla beklenen spor otomobili Denza Z'nin teknik özellikleri resmi belgelerde ortaya çıktı. Üç elektrik motoruyla donatılan model, 1.582 beygirlik güç ve 350 km/sa azami hızıyla dikkat çekiyor.
Çinli otomotiv devi BYD, performans odaklı yeni modeli Denza Z ile elektrikli spor otomobil segmentinde iddiasını ortaya koymaya hazırlanıyor. Temmuz ayında tanıtılması planlanan modelin teknik verileri gün yüzüne çıktı.
Temmuz ayında Çin’de satışa sunulacak Denza Z’de ön aksta 500 kW’lik, arka aksta toplamda 680 kW’lik güç üreten iki elektrik motoru yer alıyor. Üç elektrik motoru toplamda 1.582 beygir güç üretiyor. Bu değer, günümüzdeki birçok süper spor otomobili geride bırakacak seviyede.
Kumaş ve metal tavanlı üstü açılabilir cabrio ve roadster versiyonları olan otomobil 4,78 metre uzunluğunda, 1,99 metre genişliğinde ve 1,35 metre yüksekliğinde. Aracın aks mesafesi ise 2,78 metre.
Ayrıca spor paketli Denza Z roadster versiyonu da mevcut. Daha agresif tamponlara ve bagaj kapağına monte edilmiş büyük bir arka kanada sahip. Arka kanattan gelen ek yere basma kuvveti sayesinde bu araç 350 km/sa hıza ulaşabiliyor.
Model, markanın gelişmiş DiSus-M gövde kontrol sistemine sahip. Yeni nesil Blade Battery 2.0 batarya paketi ve Flash Charging teknolojisi sayesinde yüksek hızlı şarj imkanı sunuyor.