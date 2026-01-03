Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik yeni bir dijital düzenlemenin hayata geçirileceğini açıkladı. Buna göre, 15 yaşından küçük çocuklar sosyal medya ve çevrim içi oyun platformlarına kimlik doğrulaması olmadan erişim sağlayamayacak. Bakan Göktaş, söz konusu uygulamanın ay sonu itibarıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Son dönemde bazı Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başlanan benzer düzenlemelerin ardından, Türkiye’de de çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik yeni adımlar atılacağı duyuruldu. Düzenleme kapsamında, 15 yaş altındaki kullanıcıların sosyal medya ve oyun platformlarına erişimlerinin kimlik doğrulamasıyla sınırlandırılması hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin değerlendirmelerini Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programına konuk olan Millet Haber Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a yaptı.

Burhan düzenlemenin ayrıntılarıyla ilgili olarak "Bu konu gerçekten çok önemli bir konu. Sayın Bakan diyor ki, 'Bu konu bütün dünyanın konuştuğu bir konu. Fakat bu bir internet yasağı değil bunun altını çizelim. Sosyal medya ve oyun yasağı. Biz de bu ay sonu itibariyle bunu uygulayacağız' diyerek anlattı.

PEDOFİLİ VE LGBT İÇERİKLERE KARŞI ÖNLEM ŞART

Bakan Göktaş sözlerini şöyle sürdürdü: İnternette pedofili ve LGBT içerikli sitelere erişim, çocukların ahlakını olumsuz etkiliyor. 13 yaşındaki bir çocuk, internette 55 yaşındaki biriyle konuşup oyun oynayabiliyor; karşısındaki kişinin yaşını bilmiyor.

"BUNA ARTIK İZİN VERİLMEYECEK"

15 yaş altındaki çocuklar, sosyal medya ve oyun platformlarına kimlik doğrulaması olmadan giremeyecek. Sosyal medya mecraları ve oyun platformları devlet tarafından denetlenecek. Çocukların ticari bir meta olarak kullanılmasına artık izin verilmeyecek. Çocuklar internet nedeniyle derslerinden uzaklaşıyor, bunalım ve strese giriyor. Çocuklar internette birer ticari kazanç aracı olarak kullanılıyor.

ROBLOX’A SIKI DENETİM

Roblox'un Türkiye'de temsilcisi yoktu, yasak gündeme gelince temsilcilik açtı. Roblox'un 9,5 milyon abonesi vardı ve çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyordu. Bu nedenle oyun ve sosyal medya platformlarına sıkı denetim getirildi.

“EHLİYET VE OY KULLANMAK YAŞA BAĞLI, İNTERNET ERİŞİMİ DEĞİL”

18 yaşından önce oy kullanılamıyor, ehliyet alınamıyor; buna rağmen 12–13 yaşındaki çocuklar sosyal medya ve oyun platformlarına girebiliyor. Bu platformlarda kimlikler gizli, çocuklar zararlı ve yozlaştırıcı akımlara yönlendiriliyor. Sosyal medya ve oyunlar çocukların ders çalışmasını engelliyor ve sömürülmelerine yol açıyor. Devlet, çocukları korumak için gerekli tüm müdahaleleri yapmak zorunda."

