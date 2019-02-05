Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

1996 yılından beri Ericsson bünyesinde görev yapan Işıl Yalçın bugüne kadar Mısır, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Somali ve Kuzey ve Güney Sudan’daki operasyonlarını yönetti. Tayin haberini duyuran Ericsson Orta Doğu ve Afrika Başkanı Rafiah İbrahim “Işıl Yalçın’ın Türkiye’deki faaliyetlerimizi ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Güçlü yetkinlikleri, tecrübesi ve liderlik becerileri sayesinde, bölgedeki kilit pazarlarımızdan biri olan Türkiye’deki planlarımızı başarıyla uygulamayı sürdüreceğiz” diye konuştu.