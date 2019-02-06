Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en çok kazandıran mobil bilgi yarışması Hadi, yeni sürprizlerle Hadicilerin karşısına çıkarak büyük ödüller kazandırmaya devam ediyor. Bugüne kadar 1,8 milyon kişiye 5 milyon TL’ye yakın ödül dağıtan ödül şampiyonu Hadi, yeni yarışma konsepti ‘Hadi 100’ ile daha çok ödül kazanma şansı sunuyor.

Her hafta çarşamba günleri gerçekleştirilecek yarışmada, finalde en fazla 100 yarışmacı kalana kadar soru sorulmaya devam edilecek. Büyük ödül ise yarışmada son 100’e kalan Hadiciler arasında paylaştırılacak.