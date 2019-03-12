Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Siber Terör ve Hibrit Savaşta Siber Güvenlik / Siber Savunma” temasıyla gerçekleştirilecek zirve, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak. 16 uzman konuşmacının katılımcılara hitap edeceği etkinlikte, siber terör, siber savaşta uluslararası iş birlikleri ve siber uzayın operasyonel alan olarak nasıl tanımlandığı gibi birçok konu masaya yatırılacak. e-Safe Kurucusu ve Zirve Başkanı Musa Savaş, zirvede ayrıca ‘hibrit savaş’ olarak adlandırılan yeni siber saldırı usullerinin ilk defa konuşulacağını söyledi.