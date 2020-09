Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Microsoft'un Seeing AI uygulaması görme engellilere umut oldu. Görme engelliler yapay zekanın rehberliğinde daha fazla sosyal hayata katılıp rahatlıkla alışveriş yapabilecek. Boyner, Evyap, GS1 Türkiye, Koçtaş, Kuveyt Türk, MediaMarkt, Mondelēz International Türkiye, P&G Türkiye, Turkcell, Unilever Türkiye, Watsons Türkiye gibi alanında lider firmaların desteği ile birçok mağaza ve üründe kullanıma açılan uygulama, iOS kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak yüklenebiliyor. Görsel tanıma ve sesli betimleme teknolojisiyle çalışan Seeing AI uygulamasıyla “kısa metin okuma, belge tarama, ürün-barkod tanıma, sahne ön izleme, kişi tanıma, renk algılama, ışık algılama ve mesajlaşma platformları WhatsApp ve BiP dâhil bütün sosyal medya uygulamalarındaki görselleri işleme/ okuma/ betimleme” gibi birbirinden farklı işlemler yapılabiliyor. Kullanıcının telefonunda fotoğrafı bulunan veya uygulamaya önceden tanıtılan insanları direkt olarak algılayabilen Seeing AI, cihazın tanımadığı insanların yaş, cinsiyet, ırk ve duygu durumunu da tahmin edebiliyor.

TÜRKÇE KONUŞUYOR

Uygulamanın Türkçe sürümünü erişime açarak Türkiye’de çok daha fazla sayıda görme engelliye ulaşmak istediklerini ifade eden Microsoft Türkiye Genel Müdür Vekili Murat Yılmaz “Seeing AI, yapay zekâ ile engellilerin gündelik hayatına ne kadar büyük katkı sağlanabileceğini ispatlayan eşsiz bir uygulama. Bir süpermarkette ne satın aldığından emin olmak; ödeme adımında Türk lirasını tanıtarak alışverişi güvenle tamamlayabilmek; sokakta çevresindekileri algılayabilmek, görme engelli bir birey için son derece özgürleştirici deneyimler” diye konuştu.

ALTI MİLYON ÜRÜN

Microsoft Türkiye ekibi, beş ayda toplam altı milyon ürünün barkodunu uygulamaya yükledi. Söz konusu markaların barkod katkısı sayesinde görme engelliler; gıda, ev bakımı, güzellik ve kişisel bakım, giyim, yapı gereçleri, teknoloji ürünleri gibi temel ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecek. Mağazalarında yer alan tüm ürünlerin barkodlarını Seeing AI uygulamasına entegre eden Turkcell ise bunun yanında uygulama içi data kullanımını Turkcell abonelerine ücretsiz sunuyor. Böylelikle kullanıcıların Seeing AI uygulaması açıkken mevcut internet paketlerinden düşmüyor. Barkodları web tabanından toplu olarak almak yerine söz konusu markalarla birebir görüşen Microsoft Türkiye; böylece ürünlerin renk / ölçü / beden / malzeme / gramaj ve hatta alerjen bilgisi gibi detaylarına da yer veren ve değişen barkodları düzenli olarak güncelleyen bir veri havuzu oluşturmuş oldu. Söz konusu detaylar, görme engellilerin kimseden destek almadan ürünleri tanımalarını mümkün kılıyor.

TÜRK LİRASINI TANIMA ÖZELLİĞİ

Görme engellilerin nakit ödeme işlemlerini güvenle gerçekleştirebilmelerini hedefleyen Microsoft Türkiye, Kuveyt Türk tarafından paylaşılan banknotların görselleriyle gerekli barkodları oluşturdu. Böylece uygulama Türk lirasını tanır hâle getirildi. Türkiye’nin lider markalarının sosyal sorumluluk bilinciyle dâhil olduğu barkod uygulamaları globalde de örnek alındı.