Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2021 kapılarını açıyor. Bu yıl 11-14 Ocak tarihleri arasında ABD Las Vegas’ta online olarak gerçekleştirilecek fuarda ilginç teknolojiler damga vuracak. Fuarda 5G’den transparan TV’lere, elektrikli otomobillerden nesnelerin internetine kadar pek çok ürün sergilenecek. Sağlık ve akıllı ev kategorisinde ise yüksek teknolojili maskeler, akıllı hava temizleyiciler ve ultraviyole teknolojileri görücüye çıkıyor. Bir çok firma fuar öncesi yeni ürünlerini tanıttı.

ŞEFFAF VE BÜKÜLEBİLİR

Fuarın en dikkat çeken ürünleri ise yeni nesil ekranlar. LG Display'in tanıtımını yapacağı şeffaf OLED paneller yüzde 40 şeffaflık oranına sahip. Paneller akıllı evlerde, metro ve trenlerin pencereleri ile restoranlarda kullanılabilecek. Ekran, yatağın çerçevesine veya evin herhangi bir yerine monte edilebilir hâlde satışa sunulacak. LG fuarda bükülebilir OLED monitörü de sergileyecek. Oyun oynarken kıvrılan ekran, video izlerken düz bir ekrana dönüşüyor. LG, kendi torbasını temizleyen kablosuz elektrik süpürgesini de bu fuarda tanıtacak. Wi-Fi desteği bulunan LG CordZero ThinQ A9 Kompressor şarj istasyonu sayesinde içerisindeki çöp torbasını temizleyebiliyor.

GALAXY S21 GELİYOR

Diğer bir Güney Koreli teknoloji devi Samsung, fuarda Micro LED ekranlarını görücüye çıkarıyor. Yıl sonuna kadar 110 inç, 99 inç ve daha küçük boyutlarda satışa sunulacak olan MICRO LED serisi LED ışıkları kullanarak, geleneksel ekranlardaki arka ışığı ve renk filtrelerini ortadan kaldırıyor. Kendi kendini aydınlatan ekran, 24 milyon adet tekil olarak kontrol edilen LED ışık kullanıyor. Yüzde 99’un üzerinde ekran-gövde oranına sahip MICRO LED TV'ler ile dört farklı içeriği aynı anda izlemek mümkün. Samsung ayrıca yeni amiral gemisi Galaxy S21 tüketicilerle buluşturacak.

CES 2021 kapsamında bir televizyon duyurusu da Panasonic'ten geldi. Panasonic, üst seviye OLED TV modeli JZ2000 “Game Mode Extreme” ayarı ile çıtayı daha da yükseltiyor. 55 inç ve 65 inç boyutlarındaki televizyon, HCX Pro AI adı verilen işlemcisi ile oyunları daha da iyi görünür ve akıcı hâle getiriyor.

Kaslara elektrik şoku veren bisiklet şortu

İngiliz bir startup şirketi olan Impulse tarafından geliştirilen akıllı bisiklet şortu yarışta sürücüye elektrik akımı veriyor. Sensör ve tellerle donatılan şort elektrik akımı yoluyla sürücünün kaslarını uyararak performansını artırıyor. Bütün analizler ise yapay zekâ tarafından yapılıyor.

Akıllı sayaç ile sudan tasarruf

Su sayaçları artık akıllanıyor. CES'te görücüye çıkan Pleco Smart Water Watch gelişmiş sensörü sayesinde verileri topluyor ve bulut sunucuda işleyerek istatistik şeklinde görüntülemenizi sağlıyor. Akıllı su sayacı suyun akış hızı, günün saatlerine göre kullanım oranları, günlük-haftalık-aylık analizler, hatta su sızıntıları gibi çeşitli problemleri algılayabilme yeteneğine sahip. Bu sayede ev sakinleri suyu daha tasarruflu kullanabiliyor.

Sesi gözlükten duyacaksınız

Ses teknolojileri konusunda dünyanın önde gelen firmalarından JBL, gözlükleri hoparlöre dönüştürüyor. İki parçadan oluşan yani her iki kulağın yanına da birer hoparlör koyan JBL Jbuds Frames sadece 12 gram ağırlığında. Toplam sekiz saatlik bir pil ömrü bulunan ve manyetik olarak şarj edilebilen JBL Jbuds Frames, sürpriz olmayacağı üzere bluetooth üzerinden bağlantı kuruyor. Ürün üzerinden telefon çağrıları da cevaplanabiliyor.

Bilgisayar cebe girdi

Lenovo, yeni Lavie Mini dizüstü modeli ile cebe girdi. Lavie Mini, 8 inçlik dokunmatik ekranında 1920x1200 piksel çözünürlük sunuyor. 579 gram ağırlığa sahip bilgisayar 16 GB LPDDR4 RAM bellek ve 256 GB depolama sayesinde rahat bir kullanım vadediyor.