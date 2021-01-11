Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, tartışmalara sebep olan yeni sözleşmesinin yankıları büyüyor. Özel hayatın, mahrem bilgi ve görüntülerin başka platformlarla paylaşılmasını öngören sözleşmenin ardından, WhatsApp'ın popülaritesi hızla düşüşe geçti. Dijital alanın daha adaletli hâle getirilmesi gündemdeki yerini korurken; WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve onay için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni şartların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti. WhatsApp'ın güncellenen 'Gizlilik İlkesi'nde, "Bilgileriniz, yaşadığınız yerin dışında hizmetlerimizin sağlandığı, dünyanın başka herhangi bir ülkesine veya bölgesine aktarılabilir veya iletilebilir ya da buralarda saklanabilir ve işlenebilir" ifadesine yer verildi.

4 UYGULAMA ÖNE ÇIKTI

Buna karşılık WhatsApp'ın AB ülkelerindeki kullanıcılarına yönelik farklı bir gizlilik ilkesi bulunuyor. Diğer ülkelerdeki kullanıcılar "onay dayatmasıyla" karşılaşırken, AB ülkelerindeki kullanıcılara yönelik gizlilik ilkesinin veri aktarım ve işleme kısmında "Üçüncü ülkelere aktarımlar için Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan standart sözleşme maddelerini kullanıyoruz veya Avrupa Komisyonu'nun, belirli ülkeler hakkındaki yeterlilik/uygunluk kararlarını dayanak alıyoruz" ifadeleri yer alıyor. WhatsApp'ın "onay dayatmasıyla" karşılaşan Türkiye'deki kullanıcılar ise, sosyal medyada #WhatsAppSiliyoruz etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı. Bir günde 100 binden fazla paylaşım yapan Türkiye'deki kullanıcıların, yerli alternatiflere yöneldiği görüldü. BiP, Dedi, Signal ve Telegram Türkiye'de öne çıktı. Uzmanlar, yerli alternatiflerin, verilerini Türkiye'de tutması nedeniyle daha güvenilir olduğunu belirtiyor. Yabancılar arasında Signal ve Telegram yer alıyor.

SIGNAL YÜKSELİŞTE

"Gizliliğe merhaba de" sloganıyla 2014 yılında kullanıma sunulan mesajlaşma servisi Signal, WhatsApp'a karşı tercih edilen önemli platformlardan. Uygulama, ABD'de kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan "The Signal Foundation" ve "Signal Messenger" isimli şirket tarafından geliştirildi. Anlık mesajlaşma programlarının sunduğu sesli, görüntülü görüşme gibi birçok özelliği bünyesinde barındıran açık kaynak kodlu program, ücretsiz olarak uygulama mağazalarında yer alıyor. Dünyada kullanıcı sayısı 100 milyonu geçmiş durumda...

TELEGRAM ŞÜPHELİ

Birçok özelliği bünyesinde barındıran Telegram, diğer mesajlaşma programlarından farklı olarak binlerce kişinin katılabildiği grupların oluşturulmasına imkân tanıyor. Uygulamanın kullanım şartlarında, yasal olmayan amaçlarla kullanılamayacağı belirtiliyor. Ancak uzmanlar, uygulamanın korsan içeriklerin merkezi hâline geldiğini, illegal veri paylaşımı yapanlar, yasa dışı faaliyet yürütenler gibi kötü amaçlı kullanıcılar tarafından yoğun şekilde kullanıldığını aktarıyor. 400 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan uygulama, Rusya tarafından 2018'de yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle yasaklanmış, geçen yıl tekrar açılmıştı. Pakistan, İran ve Çin de Telegram'a engelleme kararı almıştı.

BİP'TE GÜNLÜK REKOR

Turkcell çatısı altındaki BiP, WhatsApp'a gösterilen tepkilerin ardından en çok indirilen yerli uygulama oldu. Millî uygulama ile mesajlaşmanın dışında sesli ve görüntülü görüşme, belge gönderip alma ve benzeri birçok işlem yapılabiliyor. Tüm iletişimin şifreli taşındığı BiP'in verileri, Turkcell'in Türkiye'deki veri merkezlerinde tutuluyor. BiP'in kullanıcı sayısı son 24 saat içerisinde 1 milyon 124 bin kişi daha arttı. Dünyada 53 milyonun üzerinde indirilen uygulama hızla gelişiyor.

'DEDİ' DE ÖNE ÇIKIYOR

Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği tarafından geliştirilen yerli uygulama Dedi de, kullanıcılarına ücretsiz olarak mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama gibi birçok hizmet sunuyor. Tüm sesli ve görüntülü aramaların, dosya paylaşımlarının üst düzey güvenlik protokolleriyle uçtan uca şifrelendiği uygulama da son günlerde en çok indirilenler arasına girdi. Açık kaynaklı bir yazılım üzerine temellendirilen 'Dedi'nin kaynakları herkes tarafından incelenebiliyor.

HAVELSAN'IN 'İLETİ'Sİ

Dünyanın ilk ve tek beyaz kutu kriptografisine sahip mesajlaşma programı "HAVELSAN İleti" Türkiye'de önemli kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılıyor. İleti ile, kurumların personeli kendi aralarında mesajlaşabilirken, güvenli sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor. Doküman paylaşabiliyor, toplu görüşmeler yapabiliyor. Şimdilik HAVELSAN bünyesinde, Savunma Sanayii Başkanlığı, TSK Güçlendirme Vakfı ve Rekabet Kurumu tarafından kullanılıyor.

GÜVENLİK İÇİN YERLİ YAZILIM

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 'BiP' ve Dedi'ye dikkat çekmişti. Veri mahremiyeti açısından AB ve diğer ülkeler ayrımının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Koç "Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi'nde de belirttiğimiz gibi yabancı menşei uygulamalar, veri güvenliğine yönelik önemli riskler içeriyor. Yabancı menşei muadillerinden çok daha fazlası, BiP ve Dedi gibi milli ürünlerimizde var. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve millî uygulamaları kullanmaya davet ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Skandalın ardından WhatsApp üçüncü sıraya geriledi1. Telegram

2. Signal

3. WhatsApp

4. BiP

(Türkiye'de indirilme sayısına göre)

