Böylece yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci görevlendireceğini bildirmeyen kalmadı. Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ülkemiz için büyük bir kazanım olan bu yolda milletimizin dijital dünyadaki hakları artık daha etkin korunacak” değerlendirmesinde bulundu. Vatandaşların karşılarında muhatap bulabileceğini, sosyal ağlardaki mağduriyetlerin daha hızlı giderileceğini vurgulayan Sayan, 1 Ekim 2020 itibarıyla başlayan süreçte kademeli olarak idari para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma müeyyideleri getirildiğini hatırlattı.
Pinterest Türkiye’ye temsilci tayin etti
10.04.2021 - 06:35 | Son Güncelleme: 10.04.2021 - 06:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye’de günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı son sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest’in de temsilci tayin edeceğini açıkladı.
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781358 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/781358.aspx
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