Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Böylece yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci görevlendireceğini bildirmeyen kalmadı. Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ülkemiz için büyük bir kazanım olan bu yolda milletimizin dijital dünyadaki hakları artık daha etkin korunacak” değerlendirmesinde bulundu. Vatandaşların karşılarında muhatap bulabileceğini, sosyal ağlardaki mağduriyetlerin daha hızlı giderileceğini vurgulayan Sayan, 1 Ekim 2020 itibarıyla başlayan süreçte kademeli olarak idari para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma müeyyideleri getirildiğini hatırlattı.