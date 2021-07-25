Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Otomotiv, üretim, perakende, havacılık ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, geliştirdiği inovatif ürünlerle ihracat yaptığı ülke sayısını 15’e çıkardı. Thread In Motion kurucu ortağı ve CEO’su Kadir Demircioğlu, döviz getiren katma değerli ürünlerin sayısını yükselterek ihracatlarını yıl sonuna kadar 3’e katlama hedeflerini söyledi.

15 ÜLKEYE İHRACAT

Demircioğlu ‘‘Otomotiv sektöründe global birçok markayla başarılı işlere imza attıktan sonra lojistikte süreçleri daha hızlı ve verimli hâle getirmek için hayata geçirdiğimiz yeni ürünümüz Glogi’yi piyasaya çıkardık. Özellikle insanın aktif rol aldığı üretim ve lojistikte giyilebilir teknolojinin gücünü kullanarak hata yapmayı önlemeyi ve verimliliği artırmayı hedefledik. Bu hedefimiz neticesinde yeni ürünümüzle birlikte bu yılın ilk 6 ayında ihracat yaptığımız ülke sayısını 8’den 15’e çıkardık. Dövizle ihraç edilen katma değerli teknolojik ürünlerimizle sağladığımız ekonomik faydayı artırmak için yenilerini geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

CİRODA YÜZDE 75 ARTIŞ

Demircioğlu, yılın ilk altı ayında müşteri sayısını yüzde 60 artırdıklarını belirterek “Geçen yılın ilk 6 ayına oranla ciromuzda da yüzde 75’lik bir artış gerçekleştirmiş olduk. Yine istihdam rakamlarımıza bakacak olursak yaklaşık yüzde 120’lik bir büyüme gerçekleştirerek çalışan sayımızı 16’dan 35’e çıkardık. 2021’in ikinci yarısında da yine aynı oranlarda bir büyüme gerçekleştirme hedefiyle yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

Pandemiyle yaşlıların akıllı telefon kullanma oranı arttı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin araştırmasına göre, yaşlıların pandemi öncesinde akıllı telefon kullanım oranı yüzde 61 iken, bu oran pandemi sonrası yüzde 81’e çıktı.