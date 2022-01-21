Türkiye Gazetesi

Instagram, içeriklerin sıralamasını yapan algoritmayı geliştirerek artık nefret söylemi, zorbalık veya şiddeti teşvik eden içerikleri arka sıralara atacak. Popüler sosyal medya ağı bu sistemi hem gönderilerde hem de hikayelerde uygulayacak.

Bununla birlikte, Instagram kuralları bu tür içeriklerin çoğunu zaten yasaklıyor. Ancak değişiklik tam sınırdaki gönderileri veya henüz uygulamanın moderatörlerine ulaşmamış içerikleri etkileyebilir.

INSTAGRAM, 'BENZER' GÖNDERİLERİ BULACAK

Şirket, yeni bir açıklamada, “Bir şeyin kurallarımızı ihlal edip etmediğini anlamak için, bir altyazının daha önce kurallarımızı ihlal eden bir altyazıya benzeyip benzemediğine bakacağız.” diyor.

Şimdiye kadar Instagram, uygulamanın Keşfet gibi halka açık kısımlarından sakıncalı olabilecek içerikleri gizlemeye çalıştı. Ancak bu tür içerikleri yayınlayan hesapları takip eden kullanıcılar için hiçbir şey yapmadı.

Son güncelleme ile potansiyel zararlı içerikler, paylaşan hesabın takipçileri tarafından bile daha az görünür hale gelecek. Meta'nın bir sözcüsü ise, potansiyel olarak zararlı gönderilerin, gönderi topluluk kurallarını ihlal etmesi halinde kaldırılacağını açıkladı.

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