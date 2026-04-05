Adobe sistemlerine yönelik ciddi bir siber saldırı iddiası gündeme bomba gibi düştü. "Mr. Raccoon" takma adlı bir hacker, Adobe'nin destek birimi üzerinden 13 milyon kullanıcı kaydını ele geçirdiğini öne sürüyor.

Yazılım dünyasının devi Adobe, son yılların en büyük siber güvenlik krizlerinden biriyle karşı karşıya. Kendisine "Mr. Raccoon" adını veren bir siber saldırgan, Adobe’nin müşteri destek sistemlerine sızarak 13 milyon destek kaydını ve yaklaşık 15.000 çalışan bilgisini ele geçirdiğini iddia etti.

SIZINTI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

İlk belirlemelere göre saldırı, Adobe’nin doğrudan ana sunucularına değil, şirketin dışarıdan hizmet aldığı Hindistan merkezli üçüncü taraf hizmet sağlayıcı üzerinden gerçekleştirildi. Hacker, bir çalışanın bilgisayarına oltalama (phishing) e-postası üzerinden zararlı yazılım yükledi ve uzaktan erişim sağladı.

ÖNERİLEN HABERLER TEKNOLOJİ 5G için harekete geçtiler: Cep seferberliği

Mr. Raccoon, “Sadece bir temsilci hesabı üzerinden tek bir istekle tüm destek taleplerini dışa aktarmanıza izin verdiler.” diyerek Adobe’nin sistemini eleştirdi.

HANGİ BİLGİLER TEHLİKEDE?

Hızlıca indirildiği ve ele geçirildiği iddia edilen 13 milyon destek kaydı şu verileri içerebilir:

Kullanıcı e-posta adresleri

Destek taleplerinde paylaşılan kişisel bilgiler

Şirket içi yazışmalar ve çalışan kayıtları

HackerOne üzerinden bildirilen sistem açıkları

Saldırgan, iddiasını kanıtlamak amacıyla sızdırılan verilerden bazı örnek dosyaları siber güvenlik forumlarında paylaştı.

ÖNERİLEN HABERLER TEKNOLOJİ Kullanıcılarla aynı fikirde görünüp onları yanıltıyor: Dalkavuk yapay zekâ hasta ediyor

ADOBE KULLANICILARI NE YAPMALI?

Şu an için kredi kartı bilgileri veya şifrelerin doğrudan çalındığına dair kesin bir bilgi bulunmasa da, sızan e-posta adresleri üzerinden "phishing" (oltalama) saldırıları yapılması bekleniyor.

Güvenliğiniz için şu adımları izlemeniz önerilir:

Tedbir amaçlı Adobe ID şifrenizi değiştirin.

İki Faktörlü Doğrulamayı (2FA) açarak hesabınıza ek bir güvenlik katmanı ekleyin.

Adobe’den geliyormuş gibi görünen ancak şifre veya kart bilgisi isteyen e-postalara karşı dikkatli olun.

Adobe kanadından konuya ilişkin resmi bir doğrulama veya detaylı açıklama henüz gelmedi. Ancak siber güvenlik uzmanları, bu sızıntının 2026'nın en büyük veri ihlallerinden biri olabileceği konusunda uyarıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası