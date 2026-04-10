ASELSAN, 37 milyar dolarlık piyasa değeriyle tarihi bir eşiği aşarken, üretim ve teslimat gücünü katlamayı sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SBB) Başkanı Haluk Görgün, üniversite-sanayi iş birliğinin Türkiye’nin teknolojik rekabet gücünü artıran kritik bir kalkınma modeli olduğunu söyledi.

ASELSAN Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen törende konuşan Görgün, bu modelin akademik bilgi ile sahadaki ihtiyacı buluşturduğunu vurguladı. Görgün, bu güçlü üretim zincirinin önemli bir sembolü olarak da ASELFLIR-500 sisteminin 150’nci sembolik teslimatını da gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"CUMHURİYET TARİHİNDE İLK" DİYEREK AÇIKLADI

“Cumhuriyet tarihimizde ilk defa bir şirket olarak 37 milyar dolar piyasa değerine ulaşmayı başardık” diyen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise; 2025 yılında 286 bin adet ürünü teslim ettiklerini, 150’den fazlası ÇELİKKUBBE bileşeni olmak üzere, 400 binin üzerinde ürünün üretim ve teslimat sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Ahmet Akyol

Akyol, kapasite artırımı için, başta Oğulbey Tesisi olmak üzere, şirket genelinde 3 milyar doları aşan yatırım hamlesinin sürdüğünü söyledi. Törende ayrıca 3 farklı üniversitede kurulan 6 ASELABS laboratuvarının açılışı da uzaktan bağlantıyla yapıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası