23 Aralık 2023 14:40 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 16:07

Hyperloop One bir zamanlar Avrupa ile Çin arasında insanları ve kargoları bir uçtan diğer uca tek bir günde taşıyabilecek yüksek hızlı bir ulaşım aracı kurmayı hedefliyordu. Ancak şirketin bu hayali suya düştü, diğer birçok projesi gibi...

Bloomberg News tarafından yapılan bir habere göre, şirket projelerini sonladırıyor. Şirketten bir personel teknoloji sitesi Engadget'e açıklama yaparak, Hyperloop One'ın kapatıldığını doğruladı.

Hyperloop One firması, Elon Musk'ın hyperloop ulaşım teknolojileri vizyonu hakkındaki makalesinin yayınlanmasının ardından 2014 yılında kuruldu.

YÜKSEK HIZLARDA ULAŞIM HEDEFLİYORDU

Şirket başlangıçta hem kargo hem de insanlar için kapalı metal tüpler aracılığıyla uçak benzeri hızlarda uzun mesafeler kat eden kapsüllerle ulaşım sağlamayı amaçlıyordu.

2017'den 2022'ye kadar milyarder iş insanı Richard Branson'ın Virgin Group holdinginin yatırımı nedeniyle Virgin Hyperloop One olarak biliniyordu. Ancak Virgin, geçen yıl şirketin yolcu taşıma planlarından vazgeçip yalnızca kargo hizmeti oluşturmaya odaklanmaya karar vermesi üzerine markasını sessizce geri çekti.

Hyperloop One, önceliklerindeki değişiklik nedeniyle geçen yılın başlarında 100'den fazla çalışanını işten çıkardı.

Bloomberg'e göre şirket bir süredir malî sorunlar yaşıyor ve çalışanların çoğu işten çıkarıldı bile, diğerleri ise 31 Aralık'ta işten çıkarılacak.