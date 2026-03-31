Londra’dan sonra en yoğun oyun stüdyosu kümelerinden biri İstanbul’da bulunuyor. Teknoparklarda da 876 dijital oyun firması var. Bu firmalar 14 binin üzerinde istihdam sağlıyor.

HABER MERKEZİ - Dijital oyun sektörü, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek büyüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, milletvekillerinin yazılı soru önergelerini cevaplarken, İstanbul’un Londra’dan sonra en yoğun oyun stüdyosu kümelerinden birine sahip olmasının ve mobil oyun şirketlerinin başarılarının, ekosistemin görünürlüğünü artırdığını hatırlattı.

Kacır, “Günümüzde oyun odaklı yatırım fonları, hızlandırıcı programlar ve kuluçka merkezleriyle desteklenen bu yapı, ülkemizi uluslararası yatırımcılar ve yüksek büyüme potansiyeli arayan girişimler için cazip bir merkez hâline getirmektedir” dedi.

Gözler Türkiye'de! İstanbul dünyanın oyun merkezi oldu

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Dijital oyunlara düzenleme! Taslak metinde 3 ana başlık öne çıkıyor

İHRACAT BİR MİLYAR DOLARI AŞTI

Beş Tasarım Merkezi ile 13 AR-GE Merkezinde dijital oyun alanında proje çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Kacır, ayrıca teknoparklarda dijital oyun alanında 876 firma faaliyet gösterdiğini, bu firmaların son beş yılda gerçekleştirdikleri ihracat toplamının 1,03 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Kacır, bu firmalarda 14 binin üzerinde istihdam olduğunu belirterek, “İstihdam edilen personel için sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği veriliyor. Ayrıca belirli alanlardan mezun AR-GE personeli istihdam eden işletmelere iki yıl boyunca brüt asgari ücret tutarında maaş desteği ile diğer taraftan gümrük vergisi, damga vergisi, makine ve teçhizat için katma değer vergisi istisnası uygulanmaktadır” diye konuştu.

