Dinamik Ada çerçevesi belirgin biçimde küçülürken, ekran kenar boşlukları daha da inceliyor ve sol üst köşede daha önce hiç görülmemiş yuvarlak bir eleman göze çarpıyor. Teknoloji dünyasının yakından izlediği bu sızıntı, Apple'ın iPhone 14 Pro'dan bu yana köklü bir değişiklik yapmadığı ön panel tasarımını sonunda yenilemeye hazırlandığına işaret ediyor.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında iPhone 17'yi piyasaya süren Apple, "iPhone 18' ismiyle duyurulması beklenen yeni iPhone için tasarım çalışmalarını sürdürüyor. İnternete sızdırılan ve iPhone 18'e ait olduğu iddia edilen görüntülerde ciddi değişiklikler dikkat çekiyor.

Köşedeki Gizemli Daire: TrueDepth sistemi yeniden yapılanıyor



Sızdırılan görüntülerin belki de en ilgi çekici ayrıntısı, ön panelin sol üst köşesinde beliren küçük yuvarlak eleman. Tanınmış Apple analisti Mark Gurman'ın daha önce aktardığı bilgilerle örtüşen bu görüntü, kızılötesi sensör ve nokta projektörünün ekranın altına gömüldüğüne işaret ediyor; yüzeyde yalnızca ön kamera kalıyor.

Apple bu dengeyi sağlayabilmek için özel bir çözüm geliştirmiş: Mikroskobik bir desen içeren yarı şeffaf bir cam. Bu cam, kızılötesi ışığın sensörlere ulaşmasına izin verirken çıplak gözle fark edilemiyor ve selfie kalitesini olumsuz etkilemiyor.

iPhone 18 üretimi ne zaman başlayacak? iPhone 18 Pro'nun montajının Temmuz–Ağustos aylarında başlaması bekleniyor; dolayısıyla görüntülerde yer alan tasarımın son hale gelmeden önce kısmen değişme ihtimali bulunuyor. Son aylarda gelen sızıntıların büyük çoğunluğu aynı yönde işaret etse de Mart ayında projenin dondurulabileceğine ilişkin söylentiler de dolaşmış ancak bu söylentiler doğrulanmamıştı. Apple'ın resmi bir açıklama yapmadığı bu süreçte bilgi akışı, güvenilirlik skalasının farklı noktalarında yer alan birden fazla kaynaktan beslenmeye devam ediyor. Yine de tablonun bütününe bakıldığında iPhone 18 Pro'nun, şirkete ait en kompakt Dinamik Ada'ya ve yeniden tasarlanmış sensör mimarisine sahip ilk cihaz olma yolunda ilerlediği görülüyor.

2007 — İlk iPhone: Her Şeyin Başladığı An



Steve Jobs'un sahnede "üç cihazı tek bir aygıtta" buluşturduğunu ilan ettiği gün, mobil tasarım anlayışı kökten değişti. Fiziksel klavyeyi tamamen kaldırıp yerine büyük bir dokunmatik ekran koyan orijinal iPhone, yalnızca bir ürün lansmanı değil, endüstriyel tasarımda bir paradigma kaymasıydı. Paslanmaz çelik çerçeve ve alüminyum arka kısım, dönemin akıllı telefonları arasında öne çıkan bir estetik bütünlük sunuyordu.

2010 — iPhone 4: Cam ve Çelik Çağı



Sanayi tasarımı açısından Apple tarihinin en cesur adımlarından biri olarak değerlendirilen iPhone 4, ön ve arka yüzeylerin her ikisini de Gorilla Glass ile kapladı ve anteni çerçeveye entegre etti. Ultra ince gövdesi ve Retina ekranıyla bir neslin tasarım referansı haline geldi.

2012 — iPhone 5: Uzayan Ekran, İncelen Beden



Apple, yıllar boyunca savunduğu tek elle kullanım felsefesini bir kenara bırakarak ekranı 3,5 inçten 4 inçe taşıdı. Tam alüminyum kasa ve iki tonlu renk anlayışı, hem mühendislik hem estetik açıdan iddialı bir tasarım ortaya koyuyordu.

2017 — iPhone X: Çentiğin Doğuşu ve Ev Tuşunun Sonu



Apple'ın 10. yılında piyasaya sürdüğü iPhone X, şirket tarihinde gerçek bir dönüm noktasıydı. Ekranın neredeyse tüm ön yüzeyi kaplaması, Touch ID'nin kaldırılarak yerini Face ID'ye bırakması ve ikonik yuvarlak köşe tasarımının standart hale gelmesi, bu modeli dönemini açan bir cihaz yaptı. Çentik (notch) başlangıçta eleştirilse de kısa sürede endüstri genelinde kopyalanan bir tasarım diline dönüştü.



2022 — iPhone 14 Pro: Çentikten Dinamik Ada’ya



Apple, beş yıldır kullandığı çentik tasarımını terk ederek hap şeklinde kesimi etkileşimli bir arayüz öğesine, yani Dinamik Ada'ya dönüştürdü. Yalnızca görsel bir yenilik olmayan bu hamle, yazılım ve donanımın bütünleşik bir deneyim sunmak üzere nasıl bir arada düşünülebileceğini yeniden tanımladı. Aynı yıl Pro serisine eklenen 48 MP ana kamera da görüntüleme kalitesinde köklü bir sıçramayı temsil ediyordu.

