Liselilerden anahtarlık şeklinde deprem kiti

8 Ocak 2024 15:12 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 15:28

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinden yola çıkan, Küçükçekmece'deki Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi'nden bir grup öğrenci, depremle ilgili neler yapabileceklerini değerlendirerek anahtarlık şeklinde deprem kiti tasarladı. Üretim aşamasına da geçilen kit, talep edilen okullarda satılabilecek.

Okul Müdürü Hamdi Çakır'ın desteği ve İngilizce Öğretmeni Süleyman Türkmenoğlu'nun rehberliğiyle 17 öğrencinin yer aldığı grup tarafından tasarlanan kitte, muhtemel bir depremde enkaz altında kalınması halinde kullanılabilmesi için fener, düdük ve arama kurtarma köpeklerinin duyarlı olduğu frekansa sahip siren bulunuyor.

Ayrıca, NFC sistemiyle okunabilecek şekilde tasarlanan kitte, kullanıcının kişisel bilgileri yer alıyor. Bu sayede, kitin telefona okutulmasıyla isim, soyadı, kan grubu gibi bilgilere ulaşılabiliyor. Kolaylıkla taşınması amacıyla anahtarlık şeklinde tasarlanan kite, istenilen farklı bilgiler de yüklenebiliyor.

Proje ekibine rehberlik eden İngilizce Öğretmeni Süleyman Türkmenoğlu, Milli Eğitim Bakanlığının Harezmi Eğitim Modeli'yle yola çıkarak geliştirilen projenin öğrencilerin çalışması olduğunu belirterek, "Biz sadece onlara rehberlik ettik. Bu süreçte fikri, fikrin gelişimini ve ürünün ortaya çıkmasını sağlayan öğrencilerimiz hummalı bir çalışma yaptılar." dedi.

DEPREM KİTİ OKULLARDA SATILABİLECEK

Türkmenoğlu, 15-16 yaşlarındaki öğrencilerinin ürünün yapımı ve sponsor görüşmesi gibi aşamaları kendi aralarında planladıklarını aktararak, deprem kitinin üretimi aşamasında yüksek maliyet nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ancak öğrencilerinin sponsor bulduğunu anlattı.

Üretim masraflarını da bir öğrencinin babasının karşıladığını dile getiren Türkmenoğlu, deprem kitinin okullarda satışı için de izin alındığını, talepte bulunan okullarda satışının yapılabileceğini kaydetti.

Türkmenoğlu, deprem kitinin dört farklı versiyonu için patent başvurusunda bulunduklarını aktardı.

NFC SAYESİNDE KİŞİ BİLGİLERİ GÖRÜNECEK

Deprem kitini üreten ekipte yer alan 11. sınıf öğrencisi Eylül Özdemir, projeye başladıklarında sermayelerinin olmadığını belirterek, "Bunun için de sponsorlardan destek aldık. Projenin hem maddi hem de manevi kısmında arkadaşlarımızın velileri de destek oldu. Bu süreçte çok farklı tecrübeler edindik. Çeşitli şirketlerin CEO'larıyla görüşmeler ayarladık." dedi.

Özdemir, sözlerinin devamında ise, "Ürünümüz hazır gibi. Yaklaşık bir hafta içerisinde seri üretimden de gelecek ve satışa başlayacağız." şeklinde konuştu.

Eylül Özdemir, kitin özellikleri arasında NFC özelliğinin de bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bunu telefonunuzdan NFC okuyucularla okuttuğunuz zaman kişinin kimlik bilgileri, kan grubu, sahip olabileceği kronik rahatsızlıklar, kullanması zorunlu olan ilaçlar vesaire bunların hepsi buradaki NFC kartta yer alacak. Dolayısıyla da kişi eğer enkaz altında baygınsa ya da kendini ifade edemeyecek kadar ağır yaralıysa buradan o kişinin bilgilerine ulaşabileceğiz. Aynı zamanda bir özellik daha var. Bir SD kart bölmesi de yerleştirdik. Bu da tapu gibi daha büyük alan kaplayan belgelerin saklanması için gerekli."

Kiti deprem için oluşturduklarını ancak kampa gidenlerin de kullanabileceği bir acil durum kiti olduğunu ifade eden Özdemir, kendilerine destek olan öğretmenlerine, velilere ve arkadaşlarına teşekkür etti.