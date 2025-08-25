Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Popüler sohbet uygulamasına erişim engeli! Kullanıcılar şaşkın

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

540 milyonun üzerinde indirmeye sahip olan ve yaklaşık 230 ülkede kullanılan görüntülü sohbet uygulaması Azar'a, Türkiye'de erişim engeli getirildi.

Yaklaşık 230 ülkede aktif olarak kullanılan ve 19 dilde hizmet sunan görüntülü sohbet uygulaması Azar'a erişim engeli getirildi.

Güney Kore merkezli Hyperconnect şirketi tarafından 2014 yılında geliştirilen ve dünya genelinde insanlarla gerçek zamanlı görüntülü sohbet yapma imkanı sağlayan uygulama; Discord, Wattpad ve Roblox’un ardından engel getirilen bir başka uygulama oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan 22 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/8885 D. İş sayılı kararla, azarlive.com alan adına erişim durduruldu.

Kararın gerekçesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, uygulamanın kullanıcıları Türkiye genelinde platforma erişim sağlayamıyor.

ŞİKAYETLER DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İndirme sayısının dünyada 540 milyonu aştığı ve aktif kullanıcı sayısının 9 buçuk milyon civarında olduğu belirtilen uygulama ile ilgili Türkiye'deki kullanıcıların son günlerde sıkıntı yaşadığı ortaya çıktı. Sikayetvar.com internet sitesine bakıldığında, özellikle 19 Ağustos tarihinden bu yana çok sayıda şikayet bırakıldığı göze çarpıyor.

Şikayetlerin 'bağlantı sorunu' ile ilgili olması dikkat çekerken, bu durumun getirilen erişim engeli ile ilgili olduğu tahmin ediliyor.

İşte o şikayetlerden bazıları;

100 gramı 1 kasa portakala eş değer! Hasat dönemi geldi, toplamak için dağlara koşuyorlar
