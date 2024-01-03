Sahte 'e-devlet' mesajı on binlerce kişiye gönderildi

3 Ocak 2024 09:11 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 09:11

Dijital ağlar üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlık Daire Başkanlığından gelmiş gibi görünen SMS ile vatandaşların e-Devlet şifreleri ele geçirilmeye çalışıldı. Çok sayıda kullanıcı, telefonlarına gelen sahte mesajı sosyal medya hesaplarından yayınlayınca durumun geniş çaplı bir siber saldırı girişimi olduğu ortaya çıktı.

Bahsi geçen SMS'leri gönderen kısmında "IBBMEZDAIBS" yazıyor. Mesajlarda, "e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz" ifadesi kullanıldı ve kullanıcılar, mesajın sonunda yer alan linke tıklamaya yönlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuya ilişkin bir açıklama yaparak, vatandaşları sahte mesajlara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada vatandaşları şöyle uyardı:

"Bazı cep telefonlarına gelen, 'e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz.' şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır.

Kısa mesajdaki link aracılığıyla kullanıcıların e-devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz.

Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz."

İBB VATANDAŞLARI UYARDI

İBB de "ÖNEMLİ DUYURU" başlığıyla sosyal medyada yayınladığı paylaşımda, kullanıcıları sahte mesajlardaki linklere tıklamamaları için uyardı:

"Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz."