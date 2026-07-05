Sony, Avusturya'da yıllardır milyonlarca CD, DVD ve oyun diski üreten dev tesisini kapatma kararı aldı. Şirket, dijitalleşme süreciyle birlikte optik disk üretimini sonlandırarak fabrikayı yüksek teknoloji optik bileşenler üreten bir merkeze dönüştürecek. Bu karar, fiziksel medya döneminin sona yaklaştığının en güçlü işaretlerinden biri olarak görülüyor.

Sony, dijital oyun ve içerik dağıtımına geçiş stratejisi kapsamında Avusturya'nın Thalgau kentinde bulunan Sony DADC (Digital Audio Disc Corporation) tesisini yeniden yapılandırıyor. Yıllardır CD, DVD, Blu-ray ve PlayStation oyun disklerinin üretildiği fabrika, önümüzdeki yıllarda tamamen farklı bir teknoloji alanına odaklanacak.

Şirket, tesisin dönüşümü için 30 milyon euro yatırım yaptı. Fabrikada bundan sonra akıllı telefon kameraları, otomotiv sistemleri, artırılmış ve sanal gerçeklik (AR/VR) cihazları, fiber optik haberleşme altyapıları ve tıbbi ekipmanlarda kullanılan optik mikro lensler üretilecek.

GÜNDE 600 BİN DİSK ÜRETİLİYORDU

Thalgau tesisinde günde yaklaşık 600 bin optik disk üretiyor. Bu üretimin yaklaşık yarısını PlayStation oyun diskleri oluşturuyor. Ancak Sony DADC CEO'su Dietmar Tanzer'e göre 2028 yılına gelindiğinde disk üretim hacmi bugünkü seviyenin yalnızca yüzde 10'una düşecek.

Bu durum, Sony'nin fiziksel oyun medyasından tamamen dijital dağıtıma geçiş planıyla doğrudan bağlantılı. Şirket daha önce de Ocak 2028'den itibaren yeni PlayStation oyunlarını fiziksel disk formatında sunmayacağını açıklamıştı.

26 MİLYARDAN FAZLA DİSK ÜRETİLDİ

Sony DADC bugüne kadar dünya genelinde 26,4 milyardan fazla disk üretti. Bunun yaklaşık 23 milyarı, 1983 ile 2022 yılları arasında ABD'nin Indiana eyaletindeki Terre Haute tesisinde üretildi. ABD'deki üretim faaliyetleri yıllar içinde kademeli olarak sonlandırılırken, üretim merkezi Avusturya'ya taşınmıştı. Şimdi ise şirketin tamamen kendisine ait son büyük disk üretim tesisi de farklı bir teknoloji alanına yöneliyor.

ÇALIŞANLAR İŞTEN ÇIKARILMAYACAK

Dönüşüm kapsamında fabrikada çalışan yaklaşık 300 personelin işine son verilmeyecek. Bunun yerine çalışanlar yeni üretim süreçleri için yeniden eğitilecek ve optik mikro lens üretiminde görev alacak.

Sony'nin açıklamasına göre bu dönüşüm uzun süredir planlanıyordu. Hatta 2024 yılında yayımlanan fabrika görüntülerinde tesiste mikro lens üretimine yönelik hazırlıkların başladığı görülüyordu.

KOLEKSİYONERLERE KÖTÜ HABER: FİZİKSEL MEDYA DÖNEMİ KAPANIYOR

Sony'nin aldığı karar yalnızca bir fabrikanın dönüşümünü değil, aynı zamanda oyun ve eğlence sektöründeki büyük değişimi de simgeliyor. Dijital oyun satışlarının fiziksel kopyaları geride bırakmasıyla birlikte şirket, gelecekte büyüme potansiyeli gördüğü optik teknolojilere yatırım yapmayı tercih ediyor. Böylece yıllarca PlayStation oyunlarıyla özdeşleşen disk üretim hatları yerini, yeni nesil görüntüleme ve sensör teknolojilerinde kullanılacak yüksek hassasiyetli optik bileşenlerin üretimine bırakacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası