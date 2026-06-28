Peak, Dream ve Rollc gibi şirketlerimizin başarısıyla hızlı büyüyen Türk oyun sektörü, 3,5 milyar dolarlık ihracata imza atarak, dünya pazarında ön plana çıktı.

Dünya genelinde oyun sektörü her geçen yıl büyümesini hızlandırırken, Türkiye de bu dev ekonomide dikkati çeken ülkeler arasında yer alıyor. 2025 yılında küresel oyun pazarının büyüklüğü 189 milyar dolara ulaşırken, sektörün 2030’a doğru 500 milyar dolarlık devasa bir hacme yaklaşması bekleniyor.

Avrupa’da en fazla oyun stüdyosuna ev sahipliği yapan Türkiye ise özellikle mobil oyun geliştirme alanında yakaladığı başarılarla dikkatleri üzerine çekiyor. Bugüne kadar 3,5 milyar dolarlık ihracata imza atan sektörde Peak Games’in milyar dolarlık satışı, Dream Games’in dünyanın en değerli mobil oyun şirketleri arasına girmesi, Rollic’in küresel başarısı ve son olarak Loom Games’in uluslararası başarısı Türkiye’yi küresel bir oyuncu hâline getiriyor.

Gaming İstanbul (GIST) Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Devrim, Türkiye’nin ortaya koyduğu başarıların tesadüfi olmadığını belirterek, “Bugün Türkiye artık yalnızca oyun oynayan bir ülke değil, oyun geliştiren, ihraç eden ve dünya çapında rekabet eden bir teknoloji üreticisi konumunda. Son 10 yılda ortaya çıkan başarı hikâyeleri bunun en somut göstergesi oldu” dedi.

Sektörün 2026 yılı itibarıyla 2 milyar doların üzerine çıkmasının beklendiğini belirten Devrim, bunun yalnızca kültürel bir başarı değil, aynı zamanda ciddi bir ekonomik değer anlamına geldiğini söyledi.

Cüneyt Devrim

Devrim, “Bugün Türkiye’de oluşan ekosistem artık kendi başarı hikâyelerini üretebilen olgunluğa ulaştı. Yeni girişimler, önceki başarıların bilgi birikimi ve deneyimiyle büyüyor. Bu da sürdürülebilir bir oyun ekonomisinin temelini oluşturuyor. Türkiye’nin teknoloji ihracatında oyun sektörünün payı önümüzdeki yıllarda çok daha görünür hâle gelecek” diye konuştu.

Türkiye’nin yeni teknoloji ihracatı: Oyun! 3,4 milyar dolara ulaştı

3,6 MİLYAR İNSAN OYUN OYNUYOR

Oyun sektörü artık yalnızca eğlence sektörünün bir parçası değil. Küresel ölçekte ekonomiyi, kültürü, teknolojiyi ve dijital pazarlamayı dönüştüren stratejik bir alan. Bugün dünyada 3,6 milyar insan oyun oynuyor. Bu rakam birçok sektörün toplam kullanıcı sayısından daha büyük. Türkiye’nin sahip olduğu insan kaynağı, girişimcilik potansiyeli ve teknoloji üretim kapasitesiyle önümüzdeki dönemde dünyanın en önemli oyun merkezlerinden biri olmaya aday.



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