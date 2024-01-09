Uçağın patlayan kapısından düşen iPhone çalışır halde bulundu

9 Ocak 2024 18:35 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 18:46

Can kaybının yaşanmadığı belirtilen kazada yolculara ait kablosuz kulaklık ve iPhone gibi elektronik eşyalar uçağın kapısından dışarı fırladı. Bu eşyalardan bir tanesinin de Apple markasına ait bir iPhone olduğu belirlendi. Akıllı telefon, 5 bin metre yükseklikten düşmesine rağmen neredeyse hiç hasar almadı.

Sean Bates isimli bir vatandaş, X'te (Twitter) paylaştığı gönderide, cihazı Portland'ın Barnes Yolu kenarında bulduğunu söyledi. Gönderide iPhone'un yüzde 44 şarj ile uçak modunda çalışır vaziyette olduğu ve Alaska Havayolları tarafından telefonun sahibine gönderilen 70 dolarlık bagaj fişi görülüyor.

Barnes, ABD'nin ulaşım kazalarını araştıran Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ile iletişime geçtiğinde, bunun bölgede bulunan uçuştan kalma ikinci telefon olduğunun kendisine söylendiğini ifade etti.

UÇAKTAN DÜŞTÜĞÜNÜ DOĞRULADI

Bir NTSB sözcüsü de pazartesi günü PEOPLE.com sitesine yaptığı açıklamada, Bates'in bulduğu iPhone'un Alaska Havayolları'nın 1282 sefer sayılı uçağından toplanan telefonlardan biri olduğunu ve o zamandan beri havayolu firmasına teslim edildiğini doğruladı.

Uçuş Güvenliği Vakfı başkanı ve CEO'su Dr. Hassan Shahidi, "Elbette, herhangi bir nesnenin bu yükseklikte, yani 16.000 feet'te uçaktan düşmesi ve sağlam kalması çok nadir görülen bir durumdur ve bence müfettişlerin iyice incelemeleri ve bunun gerçekten uçaktaki bir yolcuya ait olduğundan emin olmaları gerek." dedi.