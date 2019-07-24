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PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınaklar imha edildi
24.07.2019 - 18:14 | Son Güncelleme: 24.07.2019 - 18:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu."
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,
639341 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/639341.aspx
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