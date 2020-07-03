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Irak kuzeyi'nde bir terörist etkisiz hale getirildi
03.07.2020 - 11:17 | Son Güncelleme: 03.07.2020 - 11:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Avaşin'de kahraman komandolarımız tarafından tespit edilen terör örgütü PKK mensubu 1 terörist, 1 adet AK-47 P. Tf. ve 2 adet el bombası ile birlikte etkisiz hale getirildi."
Etiketler : msb,
715338 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/715338.aspx
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