Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Muğla’nın Marmaris ilçesi Bozburun yarımadasında karadan ulaşımın olmadığı yerde mahsur kalan düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler düzensiz göçmenlerin kaldığı bölgeye harekete etti. Sahil güvenlik teknesinin yanaşamadığı alana küçük botlarla ulaşım sağlanarak karada bulunan 17 düzensiz göçmen kurtarılarak tekneye alındı.

Kurtarılan 17 düzensiz göçmen tekneye alındıktan sonra sahil güvenlik ekipleri tarafından yiyecek ve içecek dağıtıldı.