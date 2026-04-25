Çin, “Çang’ı-5” keşif aracının Ay’da topladığı numunelerde daha önce bilinmeyen iki yeni mineral keşfettiğini duyurdu. Keşif, Sıçuan eyaletinin Çındgu şehrinde düzenlenen 11. Çin Uzay Günü açılış töreninde duyurulurken, toplanan kaya ve toprak örneklerinde bulunan fosfat minerallerine “magneziyoçangızit-(Y)” ve “çangızit-(Ce)” adları verildi.

MİNEROLOJİ BİRLİĞİ ONAYLADI

Nadir toprak fosfatı kategorisindeki mineraller, Uluslararası Mineroloji Birliği Yeni Mineraller, Terimler ve Sınıflandırma Komisyonu tarafından sınıflandırılarak onaylandı. Bu, Çinli bilim adamlarının üçüncü Ay minerali keşfi oldu.

AY’DA KEŞFEDİLEN MİNERAL SAYISI 8 OLDU

Daha önce de Eylül 2022’de Ay numunelerinde “çangızit-(Y)” adı verilen fosfat minerali keşfedilmişti. Yeni keşiflerle, bugüne dek Ay’da keşfedilen mineral sayısı 8’e çıktı. Çin’den önce ABD ve Rusya, Ay yüzeyinden kaya ve toprak numuneleri toplayarak mineral keşifl erine öncülük etmişti. Çin, Çang’ı-5’i Kasım 2020’de Ay’a göndermiş, araç topladığı 1,73 kilogram kaya ve toprak örneğiyle Aralık 2020’de Dünya’ya dönmüştü.

2028’DE MARS’A KEŞİF ARACI GÖNDERECEK

Çin’in, Mars’tan kaya ve toprak örnekleri toplaması hedeflenen Tienvın-3 keşif aracını 2028’de uzaya göndereceği bildirildi. Aracın, topladığı numunelerle 2031 yılında Dünya’ya dönmesi planlanıyor. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), uluslararası bilim kurumları ve Hong Kong ile Makau’daki üniversitelerden 5 iş birliği projesinin, keşif görevine dâhil edildiğini bildirdi. Mars yüzeyinin mineral kompozisyonunu inceleyerek Kızıl Gezegen’de hayat izlerini araştıracak olan Çin “Tienvın-1” keşif aracını, 2020’de Mars’a yollamış, araç 202 gün süren yolculuğun ardından Mars yörüngesine ulaşırken robotik gezgin araç Curong, gezegenin yüzeyine inmişti. Tienvın-2 de Mars ile Jüpiter arasındaki “311P” asteroidini incelemek üzere 2025’te uzaya gönderilmişti.

