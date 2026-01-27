Atatürk Barajı’nda sular çekilince ortaya çıkan 11 bin yıllık ‘T’ şeklindeki taşlar, yeni bir tarihi keşif için kapıları araladı. Taşların daha önce Şanlıurfa'da da bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Sabahattin Ezer, “Bütün bunlar bize Urfa’da ki Taştepeler de ortaya çıkartılan kültürün aynısının burada da olduğunu bize kanıtlıyor” dedi.

Göbeklitepe’deki meşhur T şeklindeki taşların benzeri bu kez de Adıyaman’da bulundu. Atatürk Barajı’ndaki sular çekildi, kayıp tarihi yapı ortaya çıktı. Bulunan ‘T’ şeklindeki heykellere yaklaşık 150 metre uzaklıkta, baraj suyu içerisinde aynı döneme ait olduğu tahmin edilen taş duvarlar tespit edildi.

11 bin yıllık! Şanlıurfa’dan sonra şimdi de Adıyaman’da ortaya çıktı

11 BİN YIL ÖNCESİNE AİT

Balıkçı bir vatandaşın bulduğu taşlar, incelemeye alındı. Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, Barajın Samsat ilçe kıyısında 11 bin yıl öncesine ait tarihi yapıyı tespit etti.

“İKİ ADET KÜÇÜK YAPI”

Prof. Dr. Sabahattin Ezer, bu keşif hakkında şöyle konuştu:

Son yıllarda çok popüler olan Göbeklitepe ile birlikte açığa çıkartılmış olan, Göbeklitepe kültürü olarak anılan şimdilerde Taştepeler kültürü olarak lanse edilen dönemle çağdaş ve aynı kültüre ait arkeolojik izler elimizde mevcut şuanda. Tabi ki şuanda bulduğumuz iki adet küçük yapı bize ön bilgi veriyor. Daha geniş çaplı araştırmaya ihtiyacımız var. Onunla ilgileneceğiz zaten. Şuanda burada iki tane çukur tabağını, etrafı levha taşlarla kapatılmış. O levha taşların arasında da bir tane ‘T’ biçimli küçük dikilitaşında kullanıldığını görüyoruz. Bütün bunlar bize Urfa’da ki Taştepeler de ortaya çıkartılan kültürün aynısının burada da olduğunu bize kanıtlıyor.

BALIKÇI BULDU

Adıyaman Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik ise “Balıkçı bir vatandaşımızın bildirimi üzerine biz bu alanda bir çalışma gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmada direk yüzeyde 1 T formu gördük. Göbeklitepe’de bulunan formlara benzer bir yapıdaydı. Söz konusu alan aslında orijinalinde yaklaşık 2 veya 3 metre toprak altındaydı. Ancak baraj sularının yükselip alçalmasıyla, burada oluşan dinamik etkiden dolayı üsteki toprak örtü çekilince bizim burada bulunan mevcut formlar ortaya çıkmış oldu” dedi.

1965 YILINDA DA BULUNMUŞTU

Adıyaman’da 1965 yılında yine Göbeklitepe’de ki heykellere benzeyen ‘Kilisik heykeli’ ismi verilen bir heykelde köylüler tarafından bulunmuş ve Adıyaman Müzesine teslim edilmişti.

