Daha önce defalarca kirlilik alarmı verilen İzmir’de 11 .kez kirlilik tespit edildi. Dış kaynaklı oluşan kirlilik sonrasında yakıt içerikli atıkların sayısı arttı. Öte yandan Konak ilçesinde de 10 günde 20 ton yosun toplatıldı.

İzmir Körfezi’nde yapılan rutin dron taramaları korkunç bir tehlikeyi yeniden gözler önüne serdi. Yapılan incelemelerde kasım ayından bu yana 11. kez dış kaynaklı kirlilik tespit edildi. Yetkililer, Alaybey Tersane Komutanlığı yakınında tespit edilen yakıt içerikli atıkların tekrarladığını belirtti.

11. kez tekrarlayan tehlike! En çok Körfez risk altında, İzmir’de bir alarm daha

KÖRFEZ RİSK ALTINDA

Dron ile izleme ve değerlendirme çalışmalarının yaklaşık 6 aydır aralıksız sürdürüldüğü öğrenilirken, kirlilik vakalarının tekil olaylar olmaktan çıktığını ve dikkatle ele alınması gerektiği bildirildi. Bu kirliliğin Körfez’i doğrudan tehdit eden yapısal bir soruna dönüştüğünü işaret eden analizler, sorunun uzun süredir devam ettiğini gösterdi.

11. kez tekrarlayan tehlike! En çok Körfez risk altında, İzmir’de bir alarm daha

Hazırlanan raporda, Körfez’e bırakılan bu atıkların, denizel ekosisteme zarar verdiği, canlıların hayatlarını da tehdit ettiği ifade edildi.

11. kez tekrarlayan tehlike! En çok Körfez risk altında, İzmir’de bir alarm daha

Hazırlanan raporda şöyle denildi:

Çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturan bu tür kirlilik vakalarının olağanlaştırılması ya da görmezden gelinmesi kabul edilemez. Ortaya çıkan çevresel zararın büyümesini önlemek adına gerekli tüm tedbirlerin gecikmeksizin ve tavizsiz biçimde hayata geçirilmesi zorunludur. Kamusal hayat alanlarımızın ve denizel zenginliğimizin korunması, kurum olarak temel önceliğimizdir. İzmir Körfezi’ni ve çevresel değerlerimizi geleceğe sağlıklı bir şekilde taşımak adına yürüttüğümüz bu süreci, aynı hassasiyet ve kararlılıkla takip etmeye devam edeceğiz.

11. kez tekrarlayan tehlike! En çok Körfez risk altında, İzmir’de bir alarm daha

10 GÜNDE 20 TON

Öte yandan İzmir'in Konak ilçesinde denizin kıyıya yakın bazı bölgeleri, halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen yosun türüyle kaplandı.

Yapılan açıklamada, Çakalburnu Lagünü'nde mevsimsel olarak oluşan deniz marullarının gel-git ve akıntı etkisiyle İzmir Körfezi'ne yayılmasının kontrol altına alınması için çalışma yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda son 10 günde yaklaşık 20 ton yosunun toplanarak bertaraf edildiği bildirildi.

11. kez tekrarlayan tehlike! En çok Körfez risk altında, İzmir’de bir alarm daha

