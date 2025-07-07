150 yıllık geleneği 74 yaşındaki eski toprak yaşatıyor! "Nesillerden nesillere öğreteceğiz"

Amasya'nın Taşova ilçesinde, köy düğünlerinde 150 yıldır devam eden gelenek dikkat çekiyor. Geleneği devam ettirenlerden biri olan 74 yaşındaki Ahmet Yıldırım, köy olarak geleneklerine bağlı olduklarını, bu gelenekleri yeni nesillere de öğretmek istediklerini söyledi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, köy düğünlerinde 40 yıldır zurnacılık yapan 74 yaşındaki Ahmet Yıldırım, gazetecilere, köy olarak geleneklerine bağlı olduklarını, bu gelenekleri yeni nesillere de öğretmek istediklerini söyledi.

150 YILDIR DEVAM EDEN GELENEĞİ ANLATTILAR

Düğünün ilk günü gelin evine heybe almaya gittiklerini anlatan Yıldırım, heybenin içinde damadın tüm giysilerinin ve hediyelik diğer eşyaların bulunduğunu belirtti.

Heybenin yanı sıra iki tepsinin de gezdirildiğini anlatan Yıldırım, "İçinde tencere ve basma dediğimiz kumaş bulunur. Köyde gezildikten sonra damadın evine gelinir. Damat elbisesini giyer ve tekrar köy gezilir. Tepsilerin üzerindeki tencereler, gelinin hem evine sadık olmasını hem de bolluk ve bereketi temsil eder. Köyümüzün bu geleneği yaklaşık olarak 150 yıldır devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

NESİLLERDEN NESİLE AKTARILACAK

Damat Orhun Öztürk ise dedelerinden gelen geleneği yaşatmaya çalıştıklarını vurgulayarak "Düğünümüzün ilk günü yemekler hazırlandıktan sonra davullar köyü gezerek yemeğin hazır olduğunu belirtir. Daha sonra kız evinden heybe ve damadın takım elbisesi gelir. Sokaklarda gezilir ve köy meydanında oyunlar oynanır. Kız evine gidilerek orada da oyunlar oynanır. Tekrar düğün evine gelinip misafirlerle ilgilenilir." diye konuştu.