Şırnak ile Hakkari arasındaki 2 bin 230 rakımlı Suvari Kotra Geçidi, çığ riski nedeniyle 6 gün kapalı kaldıktan sonra Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede çalışmalar sürüyor.

Uludere ilçesine bağlı Ortaköy köyü ile Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyü arasındaki 2 bin 230 rakımlı Suvari Kotra Geçidi 6 gün önce şiddetli kar yağışı sonrası ulaşıma kapanmıştı. Çığ tehlikesi olduğu için ekipler çalışma başlatmamıştı.

İPEKYOLU YENİDEN AÇILDI

Karayolları ekipleri 2 günlük çalışmayla çığlı bölgeleri açarak her iki il arasındaki İpekyolu'nu yeniden ulaşıma açtı.

2 METRE KAR VAR

Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede çalışan ekipler çığ riskine karşı aralıklarla çalışarak 15 kilometrelik yolu yeniden açtı.

