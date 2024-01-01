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    2023 yılında en çok aranan numara 153

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların sorunlarını gidermek amacıyla kurduğu 153 Çağrı Merkezi, 2023 yılında toplam 1 milyon 275 bin kişiyle iletişime geçti.

    2023 yılında en çok aranan numara 153
    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaş ile belediye arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla kurduğu 153 Çağrı Merkezi, vatandaşla belediye birimleri arasında köprü olmaya devam ediyor.

    1 MİLYON 275 BİN KİŞİYLE İLETİŞİM

    Büyükşehir’in tüm hizmetlerini tek bir numara üzerinde toplayan 153 Çağrı Merkezi, 2023 yılında toplam 1 milyon 275 bin kişiyle iletişime geçti. 68 operatör ile Kocaeli kentine hizmet veren 153 Çağrı Merkezi, talep ve önerileri ilgili birimlere bildirirken, birçok vatandaşa da bilgilendirme hizmeti veriyor. 2023 yılında, ağırlıklı olarak hat-sefer saati bilgisi, sosyal hizmetler, ilaçlama gibi konularda vatandaşlardan gelen çağrılara cevap verildi.

    7/24 TALEP VE ÖNERİ ALINIYOR

    Büyükşehir Belediyesi, 153 numarasının yanı sıra Twitter, Facebook, İnstagram gibi sosyal ağlar üzerinden de 7/24 talep ve önerileri alıyor. 2023 yılında sosyal medya üzerinden 27 bin 387 kişi ile iletişime geçildi.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KocaeliBelediye
    Haberler > Yaşam > 2023 yılında en çok aranan numara 153
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