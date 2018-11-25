Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz nedeni belirlenemeyen yangın meydana geldi. Yangının büyümesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiyenin çabası sonucunda yangın söndürülürken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.