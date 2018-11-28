İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle sitesinden yaptığı açıklamada akşam saatlerinde yapacağı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İDO’nun sitesinden yapılan açıklamada, “Değerli Misafirimiz, olumsuz hava koşulları nedeniyle 28.11.2018 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 21:00 seferimizi ve 28.11.2018 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19:50 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.
Son dakika!.. İDO'dan sefer iptalleri
28.11.2018 - 19:54 | Son Güncelleme: 28.11.2018 - 19:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Deniz Otobüsleri bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.
Etiketler : ido,bursa,yenikapı,kadıköy,
590871 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/590871.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER