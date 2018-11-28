Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ilçede akşam saatlerinden itibaren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle kaymakamlık binasının çatısının bir kısmı zarar gördü.

Rüzgarın etkisiyle yerinden kopan çatıdaki kiremit, ahşap ve demir parçalar kaymakamlık binasının bahçesine düştü.

İlçede ayrıca rüzgar nedeniyle bazı ağaçların dalları koptu, reklam tabelaları hasar gördü.

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgar nedeniyle kaymakamlık binasının çatısında hasar oluştuğunu söyledi.

Kopan parçaların bahçeye düştüğünü anımsatan Kızıltoprak, "Çok şükür sadece maddi hasar meydana geldi. Vatandaşlarımızın zarar görmemesi sevindirici. Ekiplerimiz görev başında. Vatandaşların yaşamının daha fazla olumsuz etkilenmemesi için gereken tüm önlemler alındı." dedi.

Kızıltoprak, kaymakamlık binasında ve kentteki diğer yerlerdeki hasarın tespitinin yarın sabahtan itibaren yapılacağını sözlerine ekledi.