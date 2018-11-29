Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen yağış uyarısı İstanbul’da etkisini gösterdi. Yoğun yağış ve fırtına nedeniyle İstanbul Boğazı’na çamur aktı. Sarıyer’den yağmurla birlikte boğaza akan çamur, Tarabya kıyılarını tamamen kapladı. Kahverengiye dönen boğazın bir bölümü havadan görüntülendi.
İstanbul Boğazı çamura bulandı
29.11.2018 - 13:31 | Son Güncelleme: 29.11.2018 - 13:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle İstanbul Boğazı’na çamur aktı.
Etiketler : İstanbul Boğazı,çamur,
590974 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/590974.aspx
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