Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen yağış uyarısı İstanbul’da etkisini gösterdi. Yoğun yağış ve fırtına nedeniyle İstanbul Boğazı’na çamur aktı. Sarıyer’den yağmurla birlikte boğaza akan çamur, Tarabya kıyılarını tamamen kapladı. Kahverengiye dönen boğazın bir bölümü havadan görüntülendi.