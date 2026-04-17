Kar kalınlığı 5 metreyi aştı! Bahar havasının hiç gelmediği ilde kar yağışı aralıksız sürüyor
Kar yağışının sürdüğü Muş’ta kar kalınlığı yer yer 5 metreyi aştı. Kentte kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda açma çalışmaları başlatıldı.
Türkiye’nin bazı bölgelerinde bahar havası sonrasında sağanak alarmı verilirken, bazı bölgelerde kar yağışı aralıksız sürüyor. Muş’ta kar kalınlığı 5 metreyi aştı, kapanan yolları açmak için çalışma başlatıldı.
KAR KALINLIĞI 5 METRE
Bahar aylarına rağmen Muş’un yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrasında köy ve yayla yolları kapandı. Özellikle merkeze bağlı Sağlık köyü başta olmak üzere birçok köy ve yayla yolunda yol çalışmaları başlatıldı. Yer yer 5 metreyi aşan kar kalınlığı sonrasında kentte her yer beyaza büründü.
YOL ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Sağlık Köyü Muhtarı Adil Karadağ, şöyle konuştu:
Nisan ayında olmamıza rağmen köyümüzün yolu hâlâ kapalı. Muş İl Özel İdaresi ekipleri şu an yollarımızı açmak için çalışma yürütüyor. İmkânlarımız olmadığı için il özel idaresinden destek istedik, ekipler de gelerek yol açma çalışmalarına başladı. Köyümüz yeniden ulaşımına kavuşuyor. Nisan ayında yağan karı görüyorsunuz. Yer yer 4-5 metreyi bulan kar kütleleri bulunuyor.