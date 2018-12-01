Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018 üretim yılı ÇKS kaydını 30 Haziran 2018 tarihine kadar yaptıramayan çiftçilerin yaşadığı mağduriyeti gidermek için 2018 üretim yılı müracaat süresine 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzattı.