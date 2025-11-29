İhlas Haber Ajansı
Parasını alamayan 2 işçi intihara kalkıştı! Mesai arkadaşları çalışmaya devam etti
Adıyaman'da çalıştıkları firmadan paralarını alamadıklarını ileri süren 2 inşaat işçisi, yapımında görev aldıkları binanın tepesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. O sırada mesai arkadaşlarının aynı binada çalışmaya devam ettiği görüldü.
Özetle
Kaydet
Yasam 1 saat önce
Adıyaman'da, müteahhitten alacaklarını alamadıkları iddiasıyla bir inşaatın tepesine çıkan iki işçi, intihar tehdidinde bulunduktan sonra polis tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.
- Adıyaman'da iki işçi, müteahhitten ödenmeyen alacakları nedeniyle inşaatın tepesine çıkarak intihar tehdidinde bulundu.
- Olay yerine polis, itfaiye, UMKE ve ambulans ekipleri sevk edildi.
- Polisler, uzun süren konuşmaların ardından işçileri ikna ederek aşağı inmelerini sağladı.
- İşçilerin intihar girişiminde bulunduğu sırada inşaattaki diğer işçilerin çalışmaya devam etmesi dikkat çekti.
Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir inşaatta; iddiaya göre, 5 gün önce işi bırakan 2 işçi, müteahhitten paralarını alamadıkları gerekçesiyle inşaatın tepesine çıkarak aşağı atlama tehdidinde bulundu.
Yaşanan olay nedeniyle bölgeye polis, itfaiye, UMKE ve ambulanslar sevk edildi. Şahıslar aşağı inmemekte ısrar edince devreye polisler girdi. Şahıslarla uzun süre konuşan polisler ikna ederek aşağı inmelerini sağladı.
İŞÇİLER ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ
Öte yandan, şahısların intihar girişiminde bulunduğu sırada inşaattaki diğer işçilerin çalışmaya devam etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. İskelenin üzerinde sıva yapmaya devam eden işçiler, olup bitenlere aldırış etmeden çalışmaya devam etti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR