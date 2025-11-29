Adıyaman'da çalıştıkları firmadan paralarını alamadıklarını ileri süren 2 inşaat işçisi, yapımında görev aldıkları binanın tepesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. O sırada mesai arkadaşlarının aynı binada çalışmaya devam ettiği görüldü.

Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir inşaatta; iddiaya göre, 5 gün önce işi bırakan 2 işçi, müteahhitten paralarını alamadıkları gerekçesiyle inşaatın tepesine çıkarak aşağı atlama tehdidinde bulundu.

Yaşanan olay nedeniyle bölgeye polis, itfaiye, UMKE ve ambulanslar sevk edildi. Şahıslar aşağı inmemekte ısrar edince devreye polisler girdi. Şahıslarla uzun süre konuşan polisler ikna ederek aşağı inmelerini sağladı.

Parasını alamayan 2 işçi intihara kalkıştı! Mesai arkadaşları çalışmaya devam etti

İŞÇİLER ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Öte yandan, şahısların intihar girişiminde bulunduğu sırada inşaattaki diğer işçilerin çalışmaya devam etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. İskelenin üzerinde sıva yapmaya devam eden işçiler, olup bitenlere aldırış etmeden çalışmaya devam etti.

Parasını alamayan 2 işçi intihara kalkıştı! Mesai arkadaşları çalışmaya devam etti





Editör:GÖZDE NUR BAYAR

Haberle İlgili Daha Fazlası