Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu nakledileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Antalya - Denizli kara yolunda şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği "Çako"yla yapılan aramada suflenin içine gizlenmiş 77 gram eroin bulundu. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 18 gram sentetik uyuşturucu ve 11 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada, 16 kişi hakkında uyuşturucu kullanmaktan yasal işlem yapıldığı öğrenildi.