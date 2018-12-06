Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre, bugün saat 17.31 sıralarında merkez üstü Büyükçiftlik beldesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Hakkari'de 3.4 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER
06.12.2018 - 17:53 | Son Güncelleme: 06.12.2018 - 17:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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592189 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/592189.aspx
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