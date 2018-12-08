Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Üsküdar Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerin açılış törenine katılacak. Cumhurbaşkanı’nın açacağı projelerden biri de uçanyol, gölet, macera parkuru, yapay şelaleyi de barındıran Boğaz manzaralı Nakkaştepe Millet Bahçesi. Açılış öncesi son durumunu yerinde incelediğimiz Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde hummalı bir çalışma sürüyor. 50 bin metrekarelik bir alana kurulan Nakkaştepe Millet Bahçesi’nin büyük bölümü Boğaz manzaralı. Piknik alanları, açık ve kapalı oyun sahaları, macera adası, spor aletleri, yaya yürüyüş yolları, etkinlik çayırı, biyolojik gölet, uçan ahşap yollar, ahşap seyir terasları, mini spor sahası, çocuklar için doğal keyif atölyeleri ve kamp ile okçuluk alanlarının yer aldığı park, eskiden askeri bölgeydi. Bahçenin peyzajında hiç beton malzeme kullanılmazken tüm yapı ahşap malzemelerle inşa edildi. Mevcut ağaçların korunduğu projede, çam, kamelya, ardıç, biberiye ve defne gibi yeni ağaçlar da peyzaja eklendi.

Uçan teras gelenlere seyir zevki sunacak

Millet Bahçesi’nin içinde bulunan ve İstanbulluları en çok cezbetmesi beklenen yer ise ‘uçan teras’ olarak adlandırılan bölüm. Teras, tüm İstanbul’u ayaklar altına sererek gelenlere seyir zevki sunuyor. Boğaza hakim bir yerde bulunan terastan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün bir bölümü görülebiliyor. Aynı anda 2 bin 500 kişi istifade edebilecek şekilde dizayn edilen parkın bir bölümünde aydınlatma güneş panelleriyle sağlanıyor.

Milliyet