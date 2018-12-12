Gaziantep Polis Okulundaki çok sayıda öğrenci mide bulantısı, kusma ve halsizlik gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin gıdadan zehirlendiği tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziantep Polis Okulu'nda çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
12.12.2018 - 10:04 | Son Güncelleme: 12.12.2018 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep Polis Okulundaki çok sayıda öğrenci mide bulantısı, kusma ve halsizlik gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : Gaziantep polis okulu,zehirlenme,hastane,
593061 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593061.aspx
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