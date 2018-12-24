Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe merkezinde gece başlayan kar, etkisini sürdürüyor. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar nedeniyle normal ve taşımalı eğitimin yapıldığı ilçe genelindeki tüm okullarda öğleden sonra eğitime yarım gün ara verildiği belirtildi.