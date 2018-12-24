İlçe merkezinde gece başlayan kar, etkisini sürdürüyor. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar nedeniyle normal ve taşımalı eğitimin yapıldığı ilçe genelindeki tüm okullarda öğleden sonra eğitime yarım gün ara verildiği belirtildi.
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İlçe merkezinde gece başlayan kar, etkisini sürdürüyor. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar nedeniyle normal ve taşımalı eğitimin yapıldığı ilçe genelindeki tüm okullarda öğleden sonra eğitime yarım gün ara verildiği belirtildi.
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