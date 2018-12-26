Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu Eryaman yol ayrımında henüz bilinmeyen bir nedenle bir servis minibüsünde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye araçları yangını söndürdü. Yangında yaralı olmadığı öğrenilirken araç kullanılamaz hale geldi.